Gen V 2×08 recensione no spoiler | Cenere amarezza ed un nuovo inizio
L’incendio è divampato, ha consumato tutto e ora, nel silenzio assordante del finale di stagione, non restano che le ceneri. L’ottavo episodio di Gen V è il capitolo conclusivo che tutti aspettavamo. Un’esplosione di violenza, sacrificio e rivelazioni che chiude il cerchio di questa seconda, straordinaria edizione. Ecco cosa troverete in questo ottavo episodio di Gen V. Molti nodi vengono finalmente al pettine, regalando una conclusione assolutamente esaltante a una stagione che ha saputo alzare l’asticella sotto ogni punto di vista. Il potente messaggio de “l’unione fa la forza” risuona in ogni scena, un’ancora di salvezza a cui i protagonisti si aggrappano disperatamente mentre il “sistema” tenta fino all’ultimo di applicare il famigerato “dividi et impera”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
