Gaza Vance predica la pace a Gerusalemme e Israele mira a conquistare la Cisgiordania

Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha riacceso il dialogo a Gerusalemme con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, confermando un fermo no all'invio di truppe americane nella Striscia di Gaza e annunciando un'azione diplomatica serrata per disarmare Hamas e ricostruire la regione. L'ottimismo sul cessate il fuoco convivente con le sfide di un conflitto ancora aperto apre una nuova fase di negoziati internazionali ad alta tensione. Vance: "Disarmo Hamas, niente forze Usa a Gaza". Nel corso della conferenza stampa seguita all'incontro, Vance ha tracciato un quadro realistico e determinato: "Il compito è arduo: disarmare Hamas, garantire sicurezza a Israele e migliorare le condizioni di vita a Gaza.

