Gaza Trump minaccia Hamas | Risposta brutale se l’accordo salta Vance in Israele per monitorare il cessate il fuoco
Il presidente americano Donald Trump lancia un ultimatum durissimo ad Hamas: rispettare l’accordo di cessate il fuoco siglato a Sharm el Sheikh o affrontare una reazione “veloce, furiosa e brutale”. La minaccia arriva attraverso Truth Social, dove Trump ha rivelato che diversi alleati mediorientali si sono offerti di intervenire militarmente a Gaza, su sua richiesta, per neutralizzare il gruppo terroristico in caso di violazioni dell’intesa. Il presidente ha però frenato ogni iniziativa immediata, dichiarando di volere ancora dare una possibilità ad Hamas di “fare ciò che è giusto”. Trump ha reso noto che numerosi paesi della regione mediorientale hanno manifestato “con grande entusiasmo” la loro disponibilità a dispiegare “una forza pesante” nella Striscia per reprimere Hamas qualora continuasse a comportarsi in modo scorretto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
