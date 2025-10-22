Gaza news in diretta | incontro tra Vance e Netanyahu sulla tregua Vance e Netanyahu | Disarmare Hamas sarà difficile ma pace possibile

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie di oggi, mercoledì 22 ottobre, in diretta sulla tregua a Gaza tra Israele e Hamas. La Corte internazionale di giustizia ha ordinato a Tel Aviv di garantire i bisogni primari dei gazawi e favorire gli aiuti all’Unrwa. Identificati i corpi di due ostaggi: Tamir Adar, 38 anni, e Aryeh Zalmanovich, 85. In visita a Gerusalemme, il vicepresidente USA J.D. Vance ha incontrato Netanyahu: “Disarmare Hamas e ricostruire Gaza è difficile ma possibile”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

gaza news diretta incontroGaza, news in diretta: incontro tra Vance e Netanyahu sulla tregua. Corte Aia: “Israele ha violato il diritto internazionale” - Le notizie di oggi, mercoledì 22 ottobre, in diretta sulla tregua a Gaza tra Israele e Hamas. Come scrive fanpage.it

gaza news diretta incontroGaza, Vance in Israele incontra Netanyahu: "Abbiamo compito arduo, ma sono ottimista" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Vance in Israele incontra Netanyahu: 'Abbiamo compito arduo, ma sono ottimista' LIVE ... Si legge su tg24.sky.it

gaza news diretta incontroI camion di aiuti scaricano cibo e medicinali per Gaza al valico di Rafah - Trump: «Hamas rispetti gli accordi o la sua fine sarà rapida e brutale». Come scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza News Diretta Incontro