Gaza news in diretta | identificati i corpi dei due ostaggi riconsegnati ieri Hamas | Israele non riapre valico di Rafah viola accordo

Le notizie di oggi, mercoledì 22 ottobre, in diretta sulla tregua a Gaza tra Israele e Hamas. Identificati i corpi di due ostaggi riconsegnati ieri. Intanto, prosegue lo scambio di accuse tra Israele e Hamas che da giorni denunciano il mancato rispetto delle condizioni per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

gaza news diretta identificatiGaza, news in diretta: identificati i corpi dei due ostaggi riconsegnati ieri, Hamas: “Israele non riapre valico di Rafah, viola accordo” - Le notizie di oggi, mercoledì 22 ottobre, in diretta sulla tregua a Gaza tra Israele e Hamas. Secondo fanpage.it

gaza news diretta identificatiHai salvato un nuovo articolo - La conferma dell'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu: Arie Zalmanowicz, 85 anni, e Tamir Adar, 38 ... corriere.it scrive

gaza news diretta identificatiAcquista da 0.7€/sett - La tregua a Gaza "reggerà", le violenze di domenica scorsa non vogliono dire la fine del cessare il fuoco e il governo israeliano è stato "estremamente d'aiuto". Come scrive lastampa.it

