Gaza Meloni | Pronti a riconoscere Palestina con Hamas disarmato e senza un ruolo
(Adnkronos) – Per un futuro di pace in Medio Oriente "Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance transitoria e nel futuro Stato palestinese, e deve essere disarmato, per impedire che continui a rappresentare una minaccia per la stabilità regionale". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in Senato per le sue comunicazioni in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
