“Le vicende delle ultime ore dimostrano quanto l’equilibrio sia fragile. La violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas dimostra chi sia il principale nemico dei palestinesi ma la conseguente rappresaglia israeliana rappresenta un’altra scelta che non condividiamo. Tuttavia quello intrapreso con firma della tregua è l’unico percorso che possa portare alla realizzazione della soluzione a due stati. Il piano del presidente Trump riconosce infatti l’aspirazione all’autodeterminazione del popolo palestinese, la cui realizzazione, insieme alla sicurezza di Israele, costituisce la pietra angolare della nostra azione per garantire un futuro di pace, stabilità e prosperità alla regione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Meloni: "Esclusione Hamas pre-condizione per riconoscere Palestina"