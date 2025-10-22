Gaza Meloni | Esclusione Hamas pre-condizione per riconoscere Palestina

Lapresse.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le vicende delle ultime ore dimostrano quanto l’equilibrio sia fragile. La violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas dimostra chi sia il principale nemico dei palestinesi ma la conseguente rappresaglia israeliana rappresenta un’altra scelta che non condividiamo. Tuttavia quello intrapreso con firma della tregua è l’unico percorso che possa portare alla realizzazione della soluzione a due stati. Il piano del presidente Trump riconosce infatti l’aspirazione all’autodeterminazione del popolo palestinese, la cui realizzazione, insieme alla sicurezza di Israele, costituisce la pietra angolare della nostra azione per garantire un futuro di pace, stabilità e prosperità alla regione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza meloni esclusione hamas pre condizione per riconoscere palestina

© Lapresse.it - Gaza, Meloni: "Esclusione Hamas pre-condizione per riconoscere Palestina"

Argomenti simili trattati di recente

gaza meloni esclusione hamasMeloni in Senato: «L'Italia non invierà suoi soldati in Ucraina. Senza Hamas pronti a riconoscere la Palestina» - di Marco Ventura L'incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che doveva preparare il vertice fra Trump e Putin a Budapest, ... Scrive ilgazzettino.it

gaza meloni esclusione hamasMeloni, Palestina senza Hamas condizione per riconoscimento - "Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance transitoria e nel futuro Stato palestinese, e deve essere disarmato, per impedire che continui a rappresentare u ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

gaza meloni esclusione hamasGiorgia Meloni: "Se Hamas disarma siamo pronti a riconoscere la Palestina" - La premier intervenendo nell'Aula del Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo: "Pronti a contribuire con i nostri Carabinieri" ... Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Meloni Esclusione Hamas