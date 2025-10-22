Gaza Jihad islamica | Acettiamo integralmente l' intesa di Sharm | Idf | consegnate le bare di due ostaggi
Vance: "Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza, per la pace e la ricostruzione servirà molto tempo. Stiamo facendo bene e siamo a buon punto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
ORRIBILE: Gli abitanti di Gaza hanno riferito che Hamas ha giustiziato i due bambini, Yussef Hassan Abu Ajwa e suo fratello Zaid Hassan Abu Ajwa, e la loro madre, Ulfat Jihad Ab Ajwa, perché il padre, Hassan Ab Ajwa, si era unito alle milizie anti-Hamas che Vai su Facebook
Segnalo che stiamo parlando più della #Flottilla che di ciò che sta avvenendo a #Gaza e del piano per far finire il massacro, sostenuto da tutti dicasi tutti compresi il Papa, l’ANP e l’ONU e avversato solo da Jihad palestinese e dagli estremisti di destra israelia - X Vai su X
Medioriente, Vance: "Per pace e ricostruzione Gaza ci vorrà molto tempo". LIVE - "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato", avverte il leader Usa. Riporta tg24.sky.it
Oltre 700 giorni di guerra: cronistoria, mese per mese, della guerra a Gaza - Gli attentati del 7 ottobre 2023 hanno riacceso un conflitto mai sopito: dopo il brutale attacco terroristico di Hamas e della Jihad Islamica si è assistito a una sproporzionata risposta di Israele a ... Si legge su tpi.it
Contrariati in privato, favorevoli in pubblico: il sì dei Paesi arabi al Piano di Trump per Gaza in nome della cooperazione economica - Il sostegno pubblico al piano di Trump per Gaza maschera le critiche private dei leader arabi che puntano ai benefici economici ... Come scrive ilfattoquotidiano.it