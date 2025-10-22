Gaza Jihad islamica | Acettiamo integralmente l' intesa di Sharm | Idf | consegnate le bare di due ostaggi

Tgcom24.mediaset.it | 22 ott 2025

Vance: "Le violenze non sono la fine della tregua a Gaza, per la pace e la ricostruzione servirà molto tempo. Stiamo facendo bene e siamo a buon punto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza jihad islamica acettiamo integralmente l intesa di sharm idf consegnate le bare di due ostaggi

Gaza, Jihad islamica: "Acettiamo integralmente l'intesa di Sharm" | Idf: consegnate le bare di due ostaggi

Medioriente, Vance: "Per pace e ricostruzione Gaza ci vorrà molto tempo". LIVE - "Se viola il cessate il fuoco sarà annientato", avverte il leader Usa. Riporta tg24.sky.it

gaza jihad islamica acettiamoOltre 700 giorni di guerra: cronistoria, mese per mese, della guerra a Gaza - Gli attentati del 7 ottobre 2023 hanno riacceso un conflitto mai sopito: dopo il brutale attacco terroristico di Hamas e della Jihad Islamica si è assistito a una sproporzionata risposta di Israele a ... Si legge su tpi.it

Contrariati in privato, favorevoli in pubblico: il sì dei Paesi arabi al Piano di Trump per Gaza in nome della cooperazione economica - Il sostegno pubblico al piano di Trump per Gaza maschera le critiche private dei leader arabi che puntano ai benefici economici ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

