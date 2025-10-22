Gaza JD Vance incontra Netanyahu a Gerusalemme

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, insieme alla moglie Sara, ha incontrato a Gerusalemme J.D. Vance, in visita con la consorte Usha. Il vicepresidente degli Stati Uniti e altri inviati hanno espresso ottimismo riguardo al fragile accordo di cessate il fuoco a Gaza durante una visita in Israele, pur riconoscendo che permangono sfide significative. Vance e sua moglie Usha hanno visitato un nuovo centro in Israele per la cooperazione civile e militare, mentre permangono interrogativi sul piano di pace a lungo termine, tra cui se Hamas consegnerà tutte le armi e chi governerà il territorio dopo la guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

