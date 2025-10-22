Gaza-Israele Vance vede Netanyahu | Ottimista su tenuta cessate il fuoco
Prosegue il viaggio in Israele di J.D. Vance: il vicepresidente Usa, ottimista sulla tenuta del cessate il fuoco a Gaza, vede Netanyahu ed Herzog. Intanto l’Onu lancia l’allarme sulla Striscia: “E’ disseminata di ordigni, la popolazione è a rischio”. Il Wall Street Journal rivela che Hamas è pronto a interrompere le esecuzioni in pubblico, mentre la Knesset, il parlamento di Israele, boccia la proposta di istituire una commissione di inchiesta sul 7 ottobre. Tutte le news sul conflitto mediorientale Inizio diretta: 221025 10:00 Fine diretta: 221025 23:30 12:47 221025 Vance: "Intesa su Gaza consentirebbe espansione accordi Abramo" L’accordo su Gaza può essere “un elemento fondamentale per sbloccare gli Accordi di Abramo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
