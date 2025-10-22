Gaza il VIDEO appello di Medici Senza Frontiere a Israele | Liberate dottor Obeid catturato un anno fa mentre curava palestinesi

L'Ong denuncia la detenzione senza processo del dottor Obeid, arrestato da Israele nell’ospedale di Gaza mentre curava i feriti. Appello per la sua libertà Medici Senza Frontiere ha pubblicato un appello video destinato direttamente a Israele, in cui chiede la liberazione del dottor Mohammed. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, il VIDEO appello di Medici Senza Frontiere a Israele: "Liberate dottor Obeid, catturato un anno fa mentre curava palestinesi"

