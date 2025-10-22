L’esercito israeliano ha confermato l’identificazione dei corpi di Tamir Adar e Aryeh Zalmanovich, due ostaggi recuperati martedì sera nella Striscia di Gaza durante lo scambio tra Israele e Hamas, segnando un passo fragile verso la tregua. Adar, 38 anni, è stato ucciso il 7 ottobre mentre difendeva il kibbutz di Nir Oz dagli assalitori di Hamas, che hanno portato via il suo corpo. Zalmanovich, 86 anni, era l’ostaggio più anziano tra quelli rapiti quel giorno e ha perso la vita durante la prigionia, come riportato da Haaretz. I resti, riesumati dalle Brigate Ezzedine al-Qassam, sono stati consegnati alla Croce Rossa internazionale. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Gaza, identificati i corpi di due ostaggi israeliani restituiti da Hamas. Vance: intesa sessenziale per sbloccare Accordi Abramo