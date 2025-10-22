Gaza Hamas restituisce altri 2 corpi di ostaggi e promette stop a esecuzioni bande ribelli Netanyahu licenzia Capo Consiglio Sicurezza Hanegbi

Hamas consegna due corpi alla Croce Rossa, mentre cresce la tensione politica in Israele. Netanyahu licenzia Hanegbi e Washington guida le operazioni a Gaza Novità sul fronte Gaza. Hamas ha restituito a Israele i corpi di altri due ostaggi, arrivando alla riconsegna di 15 corpi su 28 totali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

