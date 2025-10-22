Gaza Fondazione Hind Rajab denuncia 24 soldati Idf a Corte Penale Internazionale con accusa di crimini contro umanità e guerra

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Al Jazeera" ha identificato 24 membri dell’Idf accusati per la morte di Hind Rajab. La Fondazione chiede all’Aia giustizia per la bambina uccisa con 335 proiettili, per i paramedici e i familiari La Fondazione Hind Rajab, nata in ricordo della bambina palestinese di 5 anni trucidata nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza fondazione hind rajab denuncia 24 soldati idf a corte penale internazionale con accusa di crimini contro umanit224 e guerra

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Fondazione Hind Rajab denuncia 24 soldati Idf a Corte Penale Internazionale con accusa di crimini contro umanità e guerra

News recenti che potrebbero piacerti

gaza fondazione hind rajabGaza, la fondazione in memoria di Hind Rajab denuncia i soldati IDF per l’uccisione della bambina - ha denunciato questi nomi alla Corte Penale Internazionale dell'Aja, qui dove si trovano anche le denunce contro Benjamin ... Segnala tg.la7.it

gaza fondazione hind rajabHind Rajab, il dramma di Gaza - Leone d'argento alla Mostra del cinema di Venezia, il film di Ben Hania racconta un evento realmente accaduto nel nord della Striscia, nel gennaio 2024, ma anche un dolore universale ... Lo riporta romasette.it

gaza fondazione hind rajabUn documentario rivela nuove prove sull’uccisione di Hind Rajab, della sua famiglia e dei soccorritori a Gaza - Un nuovo documentario di Al Jazeera, realizzato in collaborazione con la Hind Rajab Foundation, ha portato alla luce nuove prove sull’uccisione della piccola Hind Rajab, di cinque anni, della sua fami ... Scrive globalist.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Fondazione Hind Rajab