Gaza Fondazione Hind Rajab denuncia 24 soldati Idf a Corte Penale Internazionale con accusa di crimini contro umanità e guerra
"Al Jazeera" ha identificato 24 membri dell’Idf accusati per la morte di Hind Rajab. La Fondazione chiede all’Aia giustizia per la bambina uccisa con 335 proiettili, per i paramedici e i familiari La Fondazione Hind Rajab, nata in ricordo della bambina palestinese di 5 anni trucidata nel 2024. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
