Gaza dalla pasta alle barrette energetiche | le immagini della distribuzione degli aiuti
Prosegue la distribuzione di aiuti alimentari nella Striscia di Gaza nell'ambito del Programma alimentare mondiale (World Food Programme) delle Nazioni Unite. Ad essere distribuite sono scatole di cibo contenenti articoli da cucina come olio, sale, lenticchie, zucchero, pasta, concentrato di pomodoro e fagioli in scatola, dopo sei mesi di interruzione. In distribuzione anche le barrette nutrizionali ai bambini di una scuola improvvisata a Deir al-Balah. Il WFP punta a rifornire fino a 1,6 milioni di persone con pane, farina di frumento e scatole di cibo nei primi tre mesi del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buongiorno da Agorà. Gaza: scontro Israele-Vaticano. Ilaria Salis salva per un voto. La pasta italiana minacciata dai dazi di Trump. Commenta qui la puntata. #AgoraRai. - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, dalla pasta alle barrette energetiche: le immagini della distribuzione degli aiuti - (LaPresse) Prosegue la distribuzione di aiuti alimentari nella Striscia di Gaza nell'ambito del Programma alimentare mondiale (World Food ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Gaza, Hamas: stasera consegneremo altri due corpi. Entrati 986 dei 6.600 camion di aiuti previsti - Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha annunciato di aver facilitato il trasferimento di altri 15 corpi di palestinesi a Gaza nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco mediato dagli ... Si legge su ilsole24ore.com
Ferrero sbarca nel mercato italiano delle barrette energetiche e lancia Fulfil - Il Gruppo Ferrero si apre al mondo delle barrette energetiche con FULFIL, barretta proteica ricca di 9 vitamine e con pochi zuccheri disponibile in 4 varianti Ferrero sbarca nel mercato italiano delle ... Si legge su affaritaliani.it