Gaza dalla pasta alle barrette energetiche | le immagini della distribuzione degli aiuti

Tgcom24.mediaset.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la distribuzione di aiuti alimentari nella Striscia di Gaza nell'ambito del Programma alimentare mondiale (World Food Programme) delle Nazioni Unite. Ad essere distribuite sono scatole di cibo contenenti articoli da cucina come olio, sale, lenticchie, zucchero, pasta, concentrato di pomodoro e fagioli in scatola, dopo sei mesi di interruzione. In distribuzione anche le barrette nutrizionali ai bambini di una scuola improvvisata a Deir al-Balah. Il WFP punta a rifornire fino a 1,6 milioni di persone con pane, farina di frumento e scatole di cibo nei primi tre mesi del cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gaza dalla pasta alle barrette energetiche le immagini della distribuzione degli aiuti

© Tgcom24.mediaset.it - Gaza, dalla pasta alle barrette energetiche: le immagini della distribuzione degli aiuti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gaza, dalla pasta alle barrette energetiche: le immagini della distribuzione degli aiuti - (LaPresse) Prosegue la distribuzione di aiuti alimentari nella Striscia di Gaza nell'ambito del Programma alimentare mondiale (World Food ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

gaza pasta barrette energeticheGaza, Hamas: stasera consegneremo altri due corpi. Entrati 986 dei 6.600 camion di aiuti previsti - Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha annunciato di aver facilitato il trasferimento di altri 15 corpi di palestinesi a Gaza nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco mediato dagli ... Si legge su ilsole24ore.com

Ferrero sbarca nel mercato italiano delle barrette energetiche e lancia Fulfil - Il Gruppo Ferrero si apre al mondo delle barrette energetiche con FULFIL, barretta proteica ricca di 9 vitamine e con pochi zuccheri disponibile in 4 varianti Ferrero sbarca nel mercato italiano delle ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Pasta Barrette Energetiche