Gaza Corte Aja | Israele obbligata a facilitare aiuti umanitari e soccorsi in quanto potenza occupante respinte accuse di complicità Onu-Hamas

Il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato infondate le accuse israeliane secondo cui membri dell'UNRWA sarebbero affiliati ad Hamas, e ha condannato di aver usato la fame come arma di guerra. In particolare, ci sono prove che dimostrano come "la popolazione sia stata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Corte Aja: "Israele obbligata a facilitare aiuti umanitari e soccorsi in quanto potenza occupante, respinte accuse di complicità Onu-Hamas"

