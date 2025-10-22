Gaza City rasa al suolo | le immagini choc della devastazione
L’alba su Gaza City ha rivelato l’immensa devastazione di due anni di guerra, mentre il fragile cessate il fuoco tra Hamas e Israele sembra reggere. Sebbene il cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti sia stato messo alla prova da combattimenti e reciproche accuse di violazioni sin dal suo inizio, il 10 ottobre, sia Israele che Hamas hanno dichiarato di essere impegnati a rispettare l’accordo. Si prevede che le fasi successive si concentreranno sul disarmo di Hamas, sul ritiro israeliano da ulteriori aree sotto il suo controllo a Gaza e sulla futura amministrazione del territorio devastato. Il piano degli Stati Uniti propone l’istituzione di un’autorità sostenuta a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
