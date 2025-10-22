Gatto su un traliccio vigili del fuoco alla centrale elettrica di Cislago
Vigili del fuoco di Rho a Cislago, nel sito della centrale elettrica in vicolo Gorizia, per salvare un gatto finito su un traliccio. Per recuperarlo sono tutt’ora in azione con un’autopompa, un’autoscala e anche una squadra del Saf, Soccorso speleo alpino fluviale. L’intervento, tutt’ora in corso, è scattato su segnalazione di un cittadino. Sfoglia l’edizione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
