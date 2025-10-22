Gatti torna dal primo minuto o va ancora in panchina? Tudor ha preso questa decisione | le novità verso Real Madrid Juve

Gatti, il difensore azzurro si riprende il posto: contro il Real Madrid sarà lui a completare il terzetto difensivo con l’inglese e il toscano. Una scelta per ritrovare solidità, un ritorno per dare fisicità alla difesa. Nella notte più difficile, quella del Santiago Bernabeu contro il  Real Madrid,  Igor Tudor  si affida all’usato sicuro e rilancia  Federico Gatti. Il difensore azzurro, dopo la panchina iniziale contro il Como,  torna titolare  e si riprende un posto nel cuore della retroguardia bianconera, orfana del suo leader  Gleison Bremer. Gatti Juve: una scelta di solidità. L’infortunio del brasiliano, che lo terrà fuori per almeno un mese e mezzo, ha aperto un’emergenza difensiva che il tecnico croato sta provando a gestire attingendo a tutte le risorse a sua disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

