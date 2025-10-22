Gasperini e la Roma: l’assenza di Angeliño e la sfida per il futuro. Le dichiarazioni Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha recentemente espresso preoccupazione per l’assenza di Angeliño, il terzino sinistro spagnolo che sta affrontando un periodo di stop a causa di problemi fisici. In conferenza stampa, Gasperini ha dichiarato: «Su Angeliño c’è il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gasperini sicuro: «Come sostituiremo Angelino? La Roma agirà così. Sul match dico…»