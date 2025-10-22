Gasperini scopre in diretta chi arbitrerà la Roma ha un brutto ricordo | gli è costato la Champions

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà Umut Meler ad arbitrare la Roma in Europa League, l'arbitro che costò l'eliminazione dalla Champions all'Atalanta assegnando un rigore insensato al Brugge: "Non ne ero a conoscenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

