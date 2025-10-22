Gasperini scopre chi arbitra Roma-Viktoria Plzen | la reazione è da ridere

Sarà Umut Meler ad arbitrare la Roma in Europa League, l’arbitro che costò l’eliminazione dalla Champions all’Atalanta assegnando un rigore insensato al Brugge: Gian Piero Gasperini scopre della designazione durante la conferenza stampa e la sua reazione fa ridere tutti i presenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gasperini scopre chi arbitra Roma-Viktoria Plzen: la reazione è da ridere

