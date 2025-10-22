Gasperini Roma il tecnico giallorosso sta facendo molta fatica in casa | numeri davvero allarmanti Le possibili mosse per invertire il trend

Gasperini Roma: la sfida della svolta in casa giallorossa. Il tecnico è chiamato a trovare le giuste contromisure soprattutto fra le mura amiche La gara di domani rappresenta un crocevia importante per la Roma di Gian Piero Gasperini, chiamata a invertire la rotta in un avvio casalingo tutt’altro che brillante. Quella contro il Viktoria Plzen . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini Roma, il tecnico giallorosso sta facendo molta fatica in casa: numeri davvero allarmanti. Le possibili mosse per invertire il trend

Approfondisci con queste news

Roma senza attacco, Dovbyk e Ferguson sono un disastro: Gasperini cerca alternative - facebook.com Vai su Facebook

?#Gasperini: "Dispiace, ma la Roma mi è piaciuta". Poi svela un retroscena su Chivu - X Vai su X

Gasperini Roma, l’allenatore giallorosso affonda ancora consecutiva contro i nerazzurri: la statistica sul tecnico ex Inter - Gasperini Roma, senza scampo: nove sconfitte consecutive contro l’Inter, la curiosa statistica che pesa sulla sua carriera All’Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini si è arresa ancora una volta all ... Riporta calcionews24.com

Roma, Gasperini non potrà contare su Angelino: starà fuori per settimane! Ecco le ultimissime sulle sue condizioni - Roma, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione Angelino: out per settimane! Da calcionews24.com

Gasperini alla vigilia di Roma-Inter: "È importante arrivare al quarto posto." - Sereno e concentrato, Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di Roma- Lo riporta iltempo.it