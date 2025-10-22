Gasperini | Il calcio italiano diventato presuntuoso Angelino? Situazione delicata E su Bailey
Gasperini: “Il calcio italiano diventato presuntuoso. Angelino? Situazione delicata. E su Bailey...” - Alla vigilia della sfida di Europa League col Viktoria Plzen, il tecnico della Roma chiede concentrazione: “Abbiamo bisogno di vincere, ma bisogna stare attenti” ... Segnala msn.com
