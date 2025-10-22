Gasperini è pronto per Roma-Viktoria Plzen
Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della sfida Roma-Viktoria Plzen che si giocherà domani per la terza giornata di Europa League. Diventa interessante approfondire le parole del tecnico. (ANSA) Tvplay.it Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, intervistato da Angelo Mangiante: “ Giocare in Europa, anche al cospetto di squadre non tra le più blasonate, comporta dei rischi e delle difficoltà perché nei campionati ci sono squadre preparate fisicamente e atleticamente oltre che dal punto di vista tecnico. Cristante e Ndicka? Sono due calciatori che hanno giocato praticamente sempre e approfittiamo di questa settimana, visto che a parte Angelino siamo al completo, per farli allenare regolarmente”. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Approfondisci con queste news
La Roma di Gasp non sa fare gol. Bailey sgomita per una maglia LA REPUBBLICA Volta la carta, Gasperini. L'ultima da scoprire nell'attacco romanista: Leon Bailey è pronto a partire titolare dopo quasi due mesi di assenza, smorzati dal battesimo lampo (un q Vai su Facebook
Speranza #Bailey: #Gasperini pronto a concedergli spazio contro il Viktoria Plzen #ASRoma #RomaViktoriaPlzen #UEL #EuropaLeague #IlTempo https://pagineromaniste.com/speranza-bailey-gasperini-pronto-a-concedergli-spazio-contro-il-viktoria-plzen/… - X Vai su X
Roma, Gasperini pronto al suo primo derby: "Speriamo sia sereno. Con Sarri rispetto reciproco" - “È una partita importante, particolare, alcuni dicono giustamente che è una partita a sé, per quello che si porta dietro nelle settimane successive, in città c’è questa grande rivalità”. Secondo tuttomercatoweb.com
Gasperini diretta prima di Nizza-Roma: le parole in conferenza stampa LIVE - Dopo aver conosciuto le sue avversarie in Europa League, la Roma di Gian Piero Gasperini conosce anche il suo cammino nella seconda competizione europea per club ... Come scrive corrieredellosport.it
Gasperini diretta prima del derby Lazio-Roma: la conferenza stampa di oggi live - Gasperini: "Se recupero Pellegrini da solo è un problema" "Tsimikas ha fatto i primi allenamenti da una settimana, giocherà e vedremo. Come scrive corrieredellosport.it