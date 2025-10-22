Gasperini è pronto per Roma-Viktoria Plzen

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della sfida Roma-Viktoria Plzen che si giocherà domani per la terza giornata di Europa League. Diventa interessante approfondire le parole del tecnico. (ANSA) Tvplay.it Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, intervistato da Angelo Mangiante: “ Giocare in Europa, anche al cospetto di squadre non tra le più blasonate, comporta dei rischi e delle difficoltà perché nei campionati ci sono squadre preparate fisicamente e atleticamente oltre che dal punto di vista tecnico. Cristante e Ndicka? Sono due calciatori che hanno giocato praticamente sempre e approfittiamo di questa settimana, visto che a parte Angelino siamo al completo, per farli allenare regolarmente”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

