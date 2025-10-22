Gary Quinn a Cervia per presentare Saggezza tascabile
Sabato 25 novembre la libreria Bubusettete a Cervia ospiterà Gary Quinn, autore bestseller e Intuitive Life & Business Coach di fama internazionale, per la presentazione del suo nuovo libro Saggezza tascabile, pubblicato in Italia da EIFIS Editore. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
