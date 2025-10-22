Garlascostampa | vacilla alibi di Sempio

11.02 Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani nazionali, vacilla l'alibi di Andrea Sempio basato sull oscontrino di un parcheggio nel giorno e negli orari in cui è stata uccisa Chiara Poggi, a Garlasco nel 2007. Un testimone -riferiscono i giornaliha detto di sapere direttamente che lo scontrino fu ritirato da qualcun altro, che poi lo diede a Sempio. La madre lo conservò per un anno e poi lo consegnò ai Carabinieri in un interrogatorio. Se fosse confermato,Sempio -nuovamente indagato per omicidio- non avrebbe alibi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it