Garlasco voci incontrollate e congetture attorno a Sempio | Siamo vicini

Garlasco voci incontrollate e congetture attorno a Sempio
Una nuova, clamorosa svolta scuote il caso del delitto di Chiara Poggi, a diciotto anni da quel tragico 13 agosto 2007 che sconvolse Garlasco e l’intero Paese. Al centro dell’indagine riaperta dalla Procura di Pavia c’è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e oggi unico indagato nella nuova inchiesta. Il nodo principale resta lo scontrino del parcheggio risalente proprio al giorno dell’omicidio, elemento che per anni è stato considerato l’alibi di ferro dell’uomo, ma che ora potrebbe perdere tutta la sua solidità. La vicenda ha ripreso vigore grazie a un servizio di Mattino 5, dove Federica Panicucci e l’inviato Emanuele Cante hanno svelato l’esistenza di un super-testimone che si sarebbe presentato spontaneamente ai Carabinieri della stazione Moscova di Milano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Ci sono voci a Garlasco che, per anni, non sono state ascoltate. E altre che, solo oggi, trovano il coraggio di parlare. Ve ne stiamo mostrando alcune a “Le Iene presentano: Inside” con Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese #LeIeneINSIDE #LeIene #I - X Vai su X
Garlasco, l'eterno ritorno delle gemelle «K»: dal fotoritocco con Chiara Poggi alle voci sul santuario - facebook.com Vai su Facebook
Il santuario, le ricerche di Chiara, tante voci: quel legame mai provato col delitto di Garlasco - Cosa lega il presunto scandalo sessuale del santuario della Madonna della Bozzola al delitto di Garlasco? Si legge su ilgiornale.it
Garlasco, altri 70 giorni per gli accertamenti: arriva un nuovo perito per cereali e spazzatura, ma l'impronta 33 è esclusa - Servono altri 70 giorni per concludere gli accertamenti nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Come scrive leggo.it
Garlasco, le intercettazioni (anche non trascritte) dei Sempio: “Pagare quei signori lì”. Gli assegni e i prelievi anomali - Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – Non solo un biglietto sospetto, anche alcune intercettazioni non prese in considerazione o addirittura non trascritte “in alcuni passaggi” sarebbero tra i punti ... Segnala ilgiorno.it