Garlasco voci incontrollate e congetture attorno a Sempio | Siamo vicini

Una nuova, clamorosa svolta scuote il caso del delitto di Chiara Poggi, a diciotto anni da quel tragico 13 agosto 2007 che sconvolse Garlasco e l’intero Paese. Al centro dell’indagine riaperta dalla Procura di Pavia c’è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e oggi unico indagato nella nuova inchiesta. Il nodo principale resta lo scontrino del parcheggio risalente proprio al giorno dell’omicidio, elemento che per anni è stato considerato l’alibi di ferro dell’uomo, ma che ora potrebbe perdere tutta la sua solidità. La vicenda ha ripreso vigore grazie a un servizio di Mattino 5, dove Federica Panicucci e l’inviato Emanuele Cante hanno svelato l’esistenza di un super-testimone che si sarebbe presentato spontaneamente ai Carabinieri della stazione Moscova di Milano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it