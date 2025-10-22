Garlasco un supertestimone smonta l' alibi di Andrea Sempio | Lo scontrino del parcheggio non è suo né della famiglia

22 ott 2025

Lo scontrino del parcheggio di Vigevano con data 13 agosto 2007 - il giorno in cui è stata uccisa Chiara Poggi - è uno dei punti decisivi della difesa di Andrea Sempio, il nuovo. 🔗 Leggi su Leggo.it

