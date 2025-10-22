Garlasco | testimone smentisce lo scontrino-alibi di Sempio L' avvocato No comment
AGI - "Il super testimone dello scontrino? È un atto processuale del quale non abbiamo diritto a vedere la copia, quando lo vedremo lo commenteremo ammesso e non concesso che esista". Lo ha detto l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, commentando la notizia pubblicata da alcuni quotidiani sull'audizione di un testimone secondo il quale lo scontrino-alibi dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi non può essere ricondotto a lui. Questa persona si sarebbe recata dai carabinieri del Nucleo Investigativo 18 anni dopo il delitto affermando che lo scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007, giorno dell'omicidio, non era di Sempio. 🔗 Leggi su Agi.it
