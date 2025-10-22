Un testimone «informato sui fatti» si è presentato spontaneamente nella caserma dei carabinieri di via Moscova, a Milano, dichiarando che lo scontrino del parcheggio di Vigevano datato 13 agosto 2007 — relativo a un pagamento di un euro per un’ora di sosta in piazza Sant’Ambrogio dalle 10.18 — non appartiene ad Andrea Sempio né ai suoi familiari. Di fatto smontando l’alibi del 37enne relativamente all’omicidio di Chiara Poggi. I carabinieri hanno avviato verifiche e informato la procura di Pavia. Lo scontrino fu un elemento decisivo per l’archiviazione. Quello scontrino era stato uno degli elementi centrali dell’archiviazione disposta dal gip Fabio Lambertucci, ora oggetto di indagine a Brescia per sospette irregolarità. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Garlasco, supertestimone smonta l’alibi di Sempio