Garlasco spunta un supertestimone | a rischio l’alibi di Sempio Lo scontrino non era suo
Il ticket era stato ritenuto la prova dell'alibi dell'amico del fratello di Chiara Poggi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Delitto di Garlasco. Chi è Maurizio? l’uomo misterioso che spunta nelle intercettazioni della famiglia Sempio. Il commento di Milo Infante - X Vai su X
Ore14 Rai2. . Delitto di Garlasco. Chi è Maurizio? l’uomo misterioso che spunta nelle intercettazioni della famiglia Sempio. Il commento di Milo Infante - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, Sempio sotto accusa: un supertestimone contesta lo scontrino e smonta l'alibi - Delitto di Garlasco, Sempio e lo scontrino incriminato: nuove testimonianze mettono in dubbio l’alibi dell'indagato. Secondo notizie.it
Delitto di Garlasco, spunta un nuovo testimone: lo scontrino di Andrea Sempio sarebbe falso - Un testimone rimette in discussione il ticket del parcheggio di Vigevano, considerato per anni l’alibi di Andrea Sempio. Segnala panorama.it
Delitto di Garlasco: Il giallo dello scontrino riapre i dubbi sull’alibi di Andrea Sempio - Sembra scricchiolare l'alibi di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi uccisa a Garlasco diciotto anni fa e unico indagato nel nuovo filone di indagini. Da tg.la7.it