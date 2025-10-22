Garlasco replica di Sempio sullo scontrino del parcheggio di Vigevano | Ho preso io quel ticket falso che non mi appartenga - VIDEO
Al centro della contesa c’è un biglietto da un euro per un’ora di sosta in piazza Sant’Ambrogio a Vigevano, emesso alle 10:18 del 13 agosto 2007, la mattina del delitto di Chiara Poggi Un nuovo capitolo si apre nell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. U. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
PRESIDIO INFORMATICO: È SCONTRO. LA REPLICA DEL SINDACO MOLINARI GARLASCO - Un incarico da 15 giornate complessive, due volte a settimana, martedì e giovedì, fino a ottobre, per un compenso di 550 euro al giorno più Iva. È il “presidio inf - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco - X Vai su X
Garlasco, la replica di Sempio sull’alibi dello scontrino - Andrea Sempio è tornato a parlare, ribadendo la propria versione sullo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Si legge su msn.com
Sempio rompe il silenzio sullo scontrino dopo le affermazioni del supertestimone - Per il nuovo legale "la ricevuta di Vigevano in ogni caso non è una prova, vale pochissimo" ... today.it scrive
Delitto di Garlasco: Andrea Sempio rompe il silenzio sullo scontrino, il video - Ha scelto di esporsi Andrea Sempio sul giallo dello scontrino di Vigevano andando ad alimentare dubbi sul delitto di Garlasco. Da newsmondo.it