Garlasco previsione dell' avvocato De Rensis su Sempio dopo le parole del testimone sullo scontrino | Missile
Caso Garlasco, l'avvocato Antonio De Rensis sul testimone che smentisce l’alibi di Andrea Sempio: cos'ha detto il legale di Stasi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
L’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, a Storie Italiane è tornato sul caso Garlasco: «La mia previsione è che adesso finisce l’incidente probatorio e poi andiamo in letargo, non c’è più niente da fare». Sulle fughe di notizie è netto: «Spero - facebook.com Vai su Facebook
Il caso #Garlasco, al Tg1 i verbali dei genitori di Andrea Sempio: “I pizzini erano solo previsioni di spesa per pagare gli avvocati”. #Tg1 Roberta Ferrari - X Vai su X
Garlasco, entra in scena l'avvocato di Lovati: "Quello scontrino...", bomba in tv - Un altro avvocato irrompe nel dibattito tv sulle nuove indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Riporta iltempo.it
Garlasco, colpo di scena da Giletti: De Rensis si alza e se ne va. Il motivo - Colpo di scena a Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. iltempo.it scrive
L’avvocato De Rensis abbandona la trasmissione di Giletti nel bel mezzo - Un momento imprevisto e carico di tensione ha segnato la puntata della sera del 20 ottobre 2025 del programma Lo stato delle cose, condotto su Rai 3 da Massimo Giletti. Come scrive politicamentecorretto.com