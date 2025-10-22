Garlasco previsione dell' avvocato De Rensis su Sempio dopo le parole del testimone sullo scontrino | Missile

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso Garlasco, l'avvocato Antonio De Rensis sul testimone che smentisce l’alibi di Andrea Sempio: cos'ha detto il legale di Stasi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco previsione dell avvocato de rensis su sempio dopo le parole del testimone sullo scontrino missile

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, previsione dell'avvocato De Rensis su Sempio dopo le parole del testimone sullo scontrino: "Missile"

Altre letture consigliate

garlasco previsione avvocato deGarlasco, entra in scena l'avvocato di Lovati: "Quello scontrino...", bomba in tv - Un altro avvocato irrompe nel dibattito tv sulle nuove indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Riporta iltempo.it

garlasco previsione avvocato deGarlasco, colpo di scena da Giletti: De Rensis si alza e se ne va. Il motivo - Colpo di scena a Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. iltempo.it scrive

garlasco previsione avvocato deL’avvocato De Rensis abbandona la trasmissione di Giletti nel bel mezzo - Un momento imprevisto e carico di tensione ha segnato la puntata della sera del 20 ottobre 2025 del programma Lo stato delle cose, condotto su ­Rai 3 da Massimo Giletti. Come scrive politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Previsione Avvocato De