Dopo le dichiarazioni che l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, ha rilasciato alla trasmissione “Ignoto X” sul fatto che lo scontrino fornito da Andrea Sempio sarebbe un elemento del tutto inutile a sostenere un alibi – se non addirittura controproducente per l’attuale indagato nell’omicidio di Chiara Poggi – oggi tutti i principali quotidiani hanno pubblicato la notizia che un nuovo supertestimone, considerato assolutamente attendibile dalla Procura, avrebbe dichiarato spontaneamente che quello scontrino del parcheggio di Vigevano recante la data del 13 agosto 2007 e una fascia oraria compatibile con il delitto avvenuto nella villetta di Garlasco non sarebbe stato fatto da Sempio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Garlasco, mi chiedo perché il teste che mette in dubbio l'alibi di Sempio abbia parlato solo ora