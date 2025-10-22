Garlasco Lovati revocato dal suo incarico | qualche riflessione sul rapporto tra cliente e difensore

Leggo che l’avvocato Lovati è stato revocato dal suo incarico. Con il clamore mediatico che il caso Garlasco suscita ogni giorno anche questo fa notizia. L’altra notizia è che è stato sostituito da un altro bravo avvocato, conosciuto per aver difeso imputati noti alla cronaca nazionale. Ora, non è raro che il rapporto di fiducia tra un avvocato e il proprio assistito venga meno ma non sempre è il cliente a decidere di interromperlo. Anzi, spesso è il difensore a rinunciare all’incarico e la rinuncia non è quasi mai legata a dubbi sull’innocenza dell’assistito. Quando un avvocato decide di difendere una persona indagata, o imputata, in un procedimento penale, lo fa nel rispetto del giuramento che ha prestato quando ha indossato la toga per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

