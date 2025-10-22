Garlasco la replica di Sempio sull’alibi dello scontrino
Andrea Sempio è tornato a parlare, ribadendo la propria versione sullo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Alibi messo in discussione da un supertestimone presentatosi spontaneamente presso i carabinieri di Milano. In un’intervista rilasciata a Chi l’ha visto?, l’uomo ha confermato che lo scontrino era stato preso da lui e che su questo punto «non esiste alcun dubbio». Il legale di Sempio: «Lo scontrino presentato quando non era ancora indagato». Nel frattempo, la difesa del 37enne si è rafforzata con la nomina della genetista Marina Baldi, ufficializzata dal nuovo legale Liborio Cataliotti che ha sostituito Massimo Lovati, al quale Sempio ha revocato l’incarico dopo le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altre letture consigliate
PRESIDIO INFORMATICO: È SCONTRO. LA REPLICA DEL SINDACO MOLINARI GARLASCO - Un incarico da 15 giornate complessive, due volte a settimana, martedì e giovedì, fino a ottobre, per un compenso di 550 euro al giorno più Iva. È il “presidio inf - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco - X Vai su X
Garlasco, vacilla l'alibi di Sempio: per il superteste «lo scontrino del parcheggio non era il suo» - Se tale ricostruzione, sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti, fosse confermata, verrebbe meno la versione di Sempio e dei genitori ... Si legge su lasicilia.it
Delitto di Garlasco, Garofano rinuncia all'incarico di consulente di Sempio - Mentre è ancora in corso l’incidente probatorio nell’inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, l’ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano, “ha rinunciato all'incarico di ... Scrive tg24.sky.it
Garlasco, l'ex maresciallo Giuseppe Spoto: «Mai preso soldi dai Sempio. La frase che inchioda il pm Venditti? Ecco la verità» - Nella puntata di venerdì sera di Quarto Grado si è parlato di un presunto secondo scontrino del parcheggio, risalente al giorno dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ma c'è stata anche ... leggo.it scrive