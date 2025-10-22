Garlasco la replica di Sempio sull’alibi dello scontrino

Andrea Sempio è tornato a parlare, ribadendo la propria versione sullo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Alibi messo in discussione da un supertestimone presentatosi spontaneamente presso i carabinieri di Milano. In un’intervista rilasciata a Chi l’ha visto?, l’uomo ha confermato che lo scontrino era stato preso da lui e che su questo punto «non esiste alcun dubbio». Il legale di Sempio: «Lo scontrino presentato quando non era ancora indagato». Nel frattempo, la difesa del 37enne si è rafforzata con la nomina della genetista Marina Baldi, ufficializzata dal nuovo legale Liborio Cataliotti che ha sostituito Massimo Lovati, al quale Sempio ha revocato l’incarico dopo le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

