Garlasco il supertestimone scatena il caos sull’alibi dello scontrino Sempio | ‘É il mio’
Andrea Sempio ha ribadito a Chi l’ha vist o, l’intervista completa andrà in onda nel corso della puntata del 22 ottobre, che lo scontrino del parcheggio di Vigevano è suo dopo che nelle ultime ore un super testimone aveva smontato questa tesi. Lo scontrino di Vigevano: prova di innocenza o falso alibi?. Per Sempio, intervistato da Chi l’ha visto?, non ci sono dubbi: “Sì, certo, lo scontrino l’ho preso io. Non c’è alcun dubbio”, ha dichiarato davanti alle telecamere. Secondo la sua versione, la mattina del 13 agosto 2007 si trovava a Vigevano per comprare un libro, non a Garlasco. Il biglietto del parchimetro dimostrerebbe che si trovava altrove, lontano dalla scena del crimine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
