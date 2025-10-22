Garlasco il supertestimone e lo scontrino del parcheggio di Andrea Sempio | È falso
Si è presentato dai carabinieri di via Moscova a Milano. Spontaneamente. E ha detto che lo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007 – un euro per un’ora di sosta in piazza Sant’Ambrogio a partire dalle 10.18 – non è di Andrea Sempio. E nemmeno dei suoi familiari. Così la nuova indagine procuratore aggiunto di Pavia Stefano Civardi e dalle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ha un elemento in più. Che va oltre la testimonianza dell’amico di Daniela Ferrari, madre di Sempio. E un nuovo supertestimone. L’alibi di Andrea Sempio. La testimonianza smonta l’alibi di Sempio. 🔗 Leggi su Open.online
