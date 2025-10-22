Garlasco – Il ritorno dello scontrino di Sempio Un teste avrebbe detto | Non era suo L’avvocato | Mero indizio improprio definirlo alibi
Lo scontrino di Vigevano. Erano mesi che non si leggeva sulle cronache del bigliettino di un parcheggio a Vigevano, vicino Piazza Ducale, dove Andrea Sempio aveva dichiarato di avere lasciato l’auto (l’unica in famiglia) alle 10.18 del 13 agosto 2007, giorno in cui a Garlasco fu uccisa Chiara Poggi e per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Ebbene il biglietto – conservato dalla madre di Sempio, indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia – e consegnato dal 37enne dopo un’audizione come testimone – ritorna alla ribalta con le dichiarazioni di un presunto testimone che ai carabinieri avrebbe raccontato che il biglietto non sarebbe di Sempio che quel tagliando sarebbe stato fornito e che quindi non sarebbe stato lui a ritirare alle 10,18 del 13 agosto 2007 dal parchimetro il biglietto della sosta da un euro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Garlasco, l'eterno ritorno delle gemelle «K»: dal fotoritocco con Chiara Poggi alle voci sul santuario Vai su Facebook
Garlasco – Il “ritorno” dello scontrino di Sempio. Un teste avrebbe detto: “Non era suo”. L’avvocato: “Mero indizio, improprio definirlo alibi” - Erano mesi che non si leggeva sulle cronache del bigliettino di un parcheggio a Vigevano, vicino Piazza Ducale, dove Andrea Sempio aveva dichiarato di avere lasciato l’auto ( ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Delitto di Garlasco, spunta lo scontrino del 14 agosto 2007/ Papà Sempio: “Siamo tornati a Vigevano…” - A Quarto Grado si parla del delitto di Garlasco e viene scoperto un secondo scontrino, quello del 14 agosto: ecco cosa ha detto il padre di Sempio Ampio spazio ieri sul caso di Garlasco a Quarto Grado ... Secondo ilsussidiario.net
Delitto di Garlasco, nuova pista: “scontrino di Sempio servito per falso alibi”/ Bocellari: “Grave indizio” - Nelle ore in cui emerge la notizia di un secondo scontrino di Andrea Sempio, risalente però al giorno successivo a quello del delitto di Garlasco, spunta una nuova possibile pista sul primo ticket del ... Segnala ilsussidiario.net