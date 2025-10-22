Garlasco il caso che non smette di far parlare

Ci sono storie che sembrano destinate a restare sospese, come se il tempo non riuscisse a chiuderle del tutto. Il delitto di Garlasco è una di queste. A distanza di anni, quando tutto sembrava ormai archiviato nella memoria collettiva, ecco riemergere in continuazione nuovi tasselli che riaccendono dubbi e domande. Ancora colpi di scena dunque, come un nuovo testimone a sorpresa. Una vicenda nata da un tragico evento, assume oggi i contorni di un thriller quasi televisivo, una telenovela infinita che a distanza di anni non rimargina ferite ancora sanguinanti. Garlasco: un nuovo testimone a sorpresa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Garlasco, il caso che non smette di far parlare

