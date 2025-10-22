Garlasco e la svolta sullo scontrino di Andrea Sempio testimone smonta l' alibi e rivela tutto agli inquirenti

Delitto di Garlasco, in arrivo un colpo di scena sullo scontrino di Andrea Sempio: il testimone smonta l'alibi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco e la svolta sullo scontrino di Andrea Sempio, testimone smonta l'alibi e rivela tutto agli inquirenti

Delitto di Garlasco. Svolta nell’inchiesta dell’ex Procuratore Venditti. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha annullato il sequestro dei dispositivi informatici dell’ ex procuratore, indagato per corruzione in atti giudiziari. Il commento di Milo Infante - X Vai su X

Clamorosa svolta nel caso #Garlasco. L'assassino di #ChiaraPoggi non indossava scarpe n.42 come sostennero i Ris nei rilievi che portarono alla condanna di Stasi. I carabinieri ora avrebbero appurato che la calzatura del killer sarebbe n.44. Cambia tutto e - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, un supertestimone smonta l'alibi di Andrea Sempio: «Lo scontrino del parcheggio non era suo né della famiglia» - è uno dei punti decisivi della difesa di Andrea Sempio, il ... Secondo leggo.it

