Garlasco colpo di scena a Mattino 5 | voci clamorose si rincorrono attorno a Sempio

News tv. “Siamo vicini”. Garlasco, colpo di scena: voci clamorose si rincorrono attorno a Sempio. Cosa sta per succedere – Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione nazionale, a diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Le indagini, riaperte dalla Procura di Pavia, vedono ora come unico indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L’elemento chiave resta lo scontrino del parcheggio del 13 agosto 2007, finora considerato un solido alibi per Sempio, ma ora oggetto di nuovi dubbi. “Siamo vicini”. Garlasco, colpo di scena: voci clamorose si rincorrono attorno a Sempio. Cosa sta per succedere. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, colpo di scena a “Mattino 5”: voci clamorose si rincorrono attorno a Sempio

