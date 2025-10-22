Una svolta clamorosa ha scosso l’indagine sul delitto di Chiara Poggi, con al centro Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Garlasco. Il fulcro della vicenda è lo scontrino del parcheggio del 13 agosto 2007, elemento chiave della difesa di Sempio, ma anche fonte di controversie per i “tempi troppo stretti” in relazione ai dati della cella telefonica. Durante la trasmissione Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci e l’inviato Emanuele Cante hanno discusso un’importante novità: l’apparizione di un super-testimone, presentatosi spontaneamente in Procura, la cui testimonianza è stata definita “granitica”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, clamoroso tam tam su Sempio: "Siamo vicini...", cosa accadrà