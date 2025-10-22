Garlasco clamoroso tam tam su Sempio | Siamo vicini cosa accadrà
Una svolta clamorosa ha scosso l’indagine sul delitto di Chiara Poggi, con al centro Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Garlasco. Il fulcro della vicenda è lo scontrino del parcheggio del 13 agosto 2007, elemento chiave della difesa di Sempio, ma anche fonte di controversie per i “tempi troppo stretti” in relazione ai dati della cella telefonica. Durante la trasmissione Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci e l’inviato Emanuele Cante hanno discusso un’importante novità: l’apparizione di un super-testimone, presentatosi spontaneamente in Procura, la cui testimonianza è stata definita “granitica”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
