Garlasco chi è il supertestimone che inguaia Sempio Lo scontrino non era suo Falso l’ho preso io!

Secoloditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel caso Garlasco, emerge un nuovo super testimone, la cui identità non è stata resa nota. Secondo le fonti, si tratterebbe di un parente vicino alla famiglia  Sempio, ma la  Procura lo considera molto attendibile. Il testimone ha dichiarato che lo  scontrino chiave delle indagini non appartiene ad Andrea Sempio, mettendo in discussione l’alibi finora sostenuto. La rivelazione sullo scontrino di Andrea Sempio. “Ho letto sui giornali, ma il mio modus operandi e quello della collega Angela Taccia è di commentare gli atti. Non voglio mettere in dubbio quanto scritto, ma per noi quel verbale non esiste ancora, non ne abbiamo disponibilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

