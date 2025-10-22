Garlasco botta e risposta tra Federica Panicucci e il consulente di Sempio sul testimone e lo scontrino
Caso Garlasco, acceso botta e risposta tra Federica Panicucci e il consulente di Andrea Sempio, Armando Palmegiani: cos'ha detto sul testimone e sullo scontrino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Sei un incapace" - "Triste macchietta" Botta e risposta pesante, e non finisce qui, tra Fabrizio Corona e Salvo Sottile. Il giornalista e conduttore di Farwest ha pubblicato un video in cui la sua inviata cercando di intervistare l'avvocato Lovati sul caso Garlasco si - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco CROCEROSSINO SPIETATO ED IMPUNITO. Luca Botta, giudice di gara della federciclismo, presidente del collegio di giuria il giorno della morte di mio Figlio Giovanni (nonché crocerossino di Biella), con mio Figlio Giovanni morto, steso a terra sull - X Vai su X
Garlasco in TV, Panicucci s'infuria con l’avvocato Lovati: “Io lo pretendo”. Poi lo punge: “Avrò l’orecchio bionico” - La presentatrice di Mattino 5 ha rimproverato l'avvocato di Andrea Sempio, ospite questa mattina, per un commento inappropriato sul tema intercettazioni. Scrive libero.it
Garlasco, le intercettazioni (anche non trascritte) dei Sempio: “Pagare quei signori lì”. Gli assegni e i prelievi anomali - Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – Non solo un biglietto sospetto, anche alcune intercettazioni non prese in considerazione o addirittura non trascritte “in alcuni passaggi” sarebbero tra i punti ... Segnala ilgiorno.it