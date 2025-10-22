Garlasco Andrea Sempio a Chi l' ha visto dice che lo scontrino è suo e l' avvocato spiega che non è una prova

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caso Garlasco, Andrea Sempio torna in TV per chiarire la sua posizione in merito alle affermazioni del nuovo testimone: cos'ha detto sullo scontrino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco andrea sempio a chi l ha visto dice che lo scontrino 232 suo e l avvocato spiega che non 232 una prova

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio a Chi l'ha visto dice che lo scontrino è suo e l'avvocato spiega che "non è una prova"

Leggi anche questi approfondimenti

garlasco andrea sempio haGarlasco, nuovo super-testimone distrugge l’alibi di Sempio. Svolta sullo scontrino: “Non l’ha fatto Andrea”. La reazione in TV del suo avvocato - In mattinata la testimonianza raccolta dai carabinieri su quanto successo il 13 agosto del 2007 avrebbe rimesso in discussione tutto: : “Non l’ha fatto Andrea” ... Da libero.it

garlasco andrea sempio haGarlasco, la replica di Sempio sull’alibi dello scontrino - Andrea Sempio è tornato a parlare, ribadendo la propria versione sullo scontrino del parcheggio di Vigevano del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Riporta msn.com

garlasco andrea sempio haGarlasco, previsione dell'avvocato De Rensis su Sempio dopo le parole del testimone sullo scontrino: "Missile" - Caso Garlasco, l'avvocato Antonio De Rensis sul testimone che smentisce l’alibi di Andrea Sempio: cos'ha detto il legale di Stasi in tv ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Andrea Sempio Ha