Garage trasformato in studio estetico abusivo | sigilli della GDF
Tempo di lettura: 2 minuti I Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale, hanno scoperto, in Ariano Irpino, un’attivita? di estetista abusiva, completamente sconosciuta al fisco, esercitata all’interno di un garage, pertinenza di un’abitazione ubicata in un complesso residenziale dell’ACER (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale). I militari della Compagnia di Ariano Irpino, dopo aver eseguito l’accesso su autorizzazione della Procura della Repubblica di Benevento, hanno sorpreso la titolare mentre era intenta a svolgere trattamenti estetici su una cliente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
