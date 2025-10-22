Gara di pesca alla plastica | recuperati oltre 50 kg di rifiuti dai diportisti a Pescara

I diportisti hanno raccolto oltre 50 kg rifiuti di plastica e non solo durante la terza edizione della gara di pesca alla plastica, iniziativa promossa da Assonautica Pescara Chieti e il suo Sportello del Mare, in collaborazione con il porto turistico Marina di Pescara, andata in scena ieri nelle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

