Ha fatto scalpore la notizia della gang di malviventi fermata dai carabinieri all’interno di un’abitazione occupata abusivamente nel centro di Cesenatico, e poi rilasciata. In città non si parla d’altro, anche perché il problema dei furti rappresenta una delle principali piaghe del territorio e negli ultimi giorni diversi cittadini hanno postato sui social le foto e le notizie della presenza di una banda di ladri seriali, che di notte compie furti a catena, talvolta passando al pettine intere strade. Tuttavia gli addetti ai lavori, in primis le stesse forze dell’ordine, non sono affatto sorpresi, perché purtroppo in Italia capita ogni giorno di vedere carabinieri e poliziotti che fanno il proprio dovere, assicurando appunto alla giustizia i ladri, ma a quel punto spesso la giustizia non è sempre tanto giusta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gang di ladri rilasciata, la rabbia dei cittadini